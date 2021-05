Com va avançar Diari de Girona, l'entrenador Alfred Julbe seguirà a la banqueta de l'Spar Girona la temporada vinent. El tècnic barceloní va aterrar a Fontajau a principis de novembre com a relleu d'Èric Surís i va firmar pel que restava de curs. La seva continuïtat havia quedat a l'aire des que l'Uni va quedar eliminat en les semifinals pel títol de la Lliga Femenina Endesa contra el València, però en els últims dies les dues parts van reunir-se per acostar posicions i arribar a un acord.

Julbe sempre ha estat predisposat a continuar. "Estic content i vull mirar d'assolir l'objectiu que Pere Puig ha anat explicant. Volem fusionar dos objectius: ajustar el pressupost i seguir millorant la competitivitat. És un repte que em poso", ha explicat l'entrenador després que es fes oficial la seva renovació. Aquesta temporada guanyat la Copa de la Reina amb l'Uni i l'ha portat fins als quarts de final de l’Eurolliga. A la Lliga, però, l’Spar Girona va quedar eliminat en les semifinals contra el València.

A banda de la continuïtat de Julbe, el club segueix amb la planificació de la pròxima temporada. L'últim fitxatge ha estat l’escorta sueca Binta Drammeh (Riga).