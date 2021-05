La plantilla del Bàsquet Girona ha passat balanç aquest matí a Fontajau a la temporada, en un media day que ha servit per cloure el curs. La sensació general és que el curs es va tancar de manera agredolça en no haver aconseguit guanyar a Càceres per ser repescats pel "play-off", però també, com ha dit Albert Sàbat, "hem de veure el got mig ple perquè el principal era poder seguir a LEB Or i ho hem aconseguit, i d'altres clubs que hi duien molts anys han baixat" (en referència al Lleida i a l'Ourense). Sàbat, que acaba contracte, ha dit que físicament "em trobo bé", que té "ganes de seguir jugant" i que "tant de bo" pugui ser a Girona, tot i admetre que "tot just hem acabat la temporada i encara no n'hem parlat".

Els que sí que en principi seguiran són els tres jugadors amb contracte, Robert Cosialls, Biram Faye i Gerard Sevillano. Tots tres esperen poder seguir "creixent" a LEB Or i, en aquest sentit, han destacat el tarannà "ambiciós" del club que presideix Marc Gasol. El jove gironí Adrià Moncanut, al club des dels seus inicis fa set anys i que aquest curs ha pogut debutar a la segona divisió del bàsquet espanyol, també ha mostrat la seva il·lusió per seguir a la plantilla.