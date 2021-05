Continua l’embolic a Tercera divisió pels dubtes que hi ha sobre l’ascens del Vilafranca, que ha pujat directe a la nova 2a RFEF, però que quedarà tapat si el Lleida, del qual és filial, no fa el salt a 1a RFEF. Ahir el Manresa va al·legar que si això es produeix, el Terrassa ascendirà directe i que, per tant, el seu lloc al play-off hauria de ser per a ells. Les eliminatòries de quarts de final arrenquen aquest cap de setmana amb l’embolic muntat.