Els jugadors del Bàsquet Girona van escenificar ahir a Fontajau la cloenda d’una temporada que s’ha tancat amb el gust agredolç de no haver pogut jugar un play-off que no fa pas tant semblava assequible. Hi va haver un missatge repetit per la majoria, centrat en la idea que «l’objectiu més important, que era mantenir Girona a la LEB Or, s’ha aconseguit», però també homes com Rozitis, Sàbat i Sevillano van lamentar no haver-se classificat per a les eliminatòries d’ascens a l’ACB que comencen aquest cap de setmana. «Ens han perjudicat petits detalls», deia el base de Llagostera, recordant que «la majoria de partits que hem guanyat ho hem fet de més de 10 punts i en canvi al final vam encadenar quatre derrotes per marges molt petits».

Sàbat ha viscut la segona temporada al club i acaba contracte. No es va mullar sobre el seu futur. Només va deixar clar que físicament es troba «bé» i que vol «seguir jugant, si pot ser aquí millor, perquè és un plaer poder-ho fer a casa, a Girona». El base, tanmateix, va deixar clar que «la temporada tot just s’ha acabat ara i no hem parlat encara amb el club». Adrià Moncanut, el jove base gironí que ha passat per totes les categories de base des que es va fundar el 2014, i que ha debutat aquest any a la segona divisió espanyola, també es va mostrar predisposat a «seguir creixent amb el Bàsquet Girona».

Els que sí que tenen contracte per a l’any vinent són Gerard Sevillano, Biram Faye i Robert Cosialls. Aquest darrer ha viscut la seva tercera campanya a Fontajau i admet que «he crescut aquí de la mateixa manera com ho ha fet el club». Sobre el curs que ve, es va limitar a dir que «segur que es voldrà fer una proposta ambiciosa per assolir millors objectius». El pivot Biram Faye també està satisfet de poder continuar. «Vul seguir creixent com a jugador aquí a Girona», va dir. Sevillano, en una línia similar, va considerar que «era el nostre primer any a LEB Or i hem fet les coses bé tenint en compte les circumstàncies. Ens ha de servir aquest curs per aprendre. Ens hem salvat i a partir d’aquí hem de seguir creixent i millorant».