El capità del FC Barcelona Leo Messi no disputarà la intranscendent última jornada de La Lliga Santander, aquest dissabte a Ipurua davant l'Eibar, i ja no s'ha entrenat aquest divendres per tenir un descans abans de la disputa de la Copa Amèrica, aquest estiu.

"Leo Messi no s'ha entrenat aquest divendres amb permís del tècnic i no estarà en la convocatòria del partit contra l'Eibar d'aquest dissabte", ha confirmat el club blaugrana.

L'objectiu de l'entrenador, Ronald Koeman, i del club és que Messi pugui "afrontar un petit descans" abans de la Copa Amèrica, després d'una temporada en la qual ha estat un dels jugadors amb més minuts de la plantilla.

Malgrat l'eliminació europea i quedar-se sense opcions de lluitar per La Lliga, aquesta temporada el capità ha aixecat la Copa del Rei, i ha disputat 47 partits --35 en Lliga, 6 en 'Champions', 5 a la Copa i 1 a la Supercopa-- amb 38 gols marcats, 30 d'ells a la Lliga i amb el seu vuitè Pitxitxi reservat.

En aquesta campanya, Messi es va convertir en el jugador de la història del Barça amb més partits jugats, superant a Xavi, i ja n'acumula 778 amb la samarreta blaugrana. També va superar el rècord de Pelé com a màxim golejador amb un mateix club, amb 672 gols avui dia.

No obstant això, la gran preocupació per als barcelonistes és si Messi tornarà a vestir de blaugrana. Comença les seves vacances i no juga l'últim partit de la temporada, i a 30 de juny finalitza un contracte que li obriria les portes a sortir, gratis, del club.

Una cosa que ja va voler fer l'estiu passat, després del famós episodi del burofax. Llavors, davant la negativa del president Bartomeu i amb contracte en vigor, va optar per no anar-se'n i no entrar en judicis amb l'entitat. Amb Laporta al capdavant del club, s'esperen negociacions, que podrien estar ja en marxa, perquè el '10' segueixi al Camp Nou.