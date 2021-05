La figura de l'exporter Francesc Arnau, mort aquest dissabte, serà recordada tant per la seva carrera esportiva a Barcelona i Màlaga com per la seva breu però intensa carrera com a director esportiu en el conjunt andalús i al Real Oviedo, on va arribar el 2019 per reflotar un club en descens que feia aigües en els despatxos.

El de les Planes d'Hostoles es va formar en les categories inferiors del FC Barcelona, equip amb el qual va donar el salt al futbol professional a final dels noranta i va arribar a debutar a la Champions League. Un cop finalitzada l'etapa al Barça, el 2001, va fitxar pel Màlaga, club en el qual va desenvolupar la seva carrera i on es va estrenar també als despatxos.

Va ser en 2011 quan, després de 135 partits en lliga i gairebé 13.000 minuts com a professional, va penjar els guants per incorporar-se a l'estructura de la direcció esportiva del conjunt malagueny, on va ocupar la direcció adjunta de l'Acadèmia del club.

Allí va exercir la labor de director esportiu des del 2015 fins a la temporada 2017-2018, en la qual va ser substituït per Mario Husillos després de desavinences amb la gerència del club, a càrrec d'Al Thani.

La seva següent aventura esportiva el va portar a Oviedo, ciutat en la qual ha perdut la vida amb tan sols 46 anys i on estava a càrrec de la direcció esportiva des del mercat hivernal de la temporada 2019-2020.

Arnau va arribar llavors a un Oviedo en el qual havien deixat el seu lloc en tan sols uns mesos el màxim responsable sobre el terreny, el mexicà Joaquín del Olmo, i el secretari tècnic blau, Michu, per la qual cosa es va convertir aviat en un home fort de l'estructura asturiana.

L'exporter va signar un mercat hivernal que va salvar la categoria del club en el seu any més complicat des del retorn en 2015 al futbol professional, amb l'arribada de Lunin (Reial Madrid) i Luismi (Valladolid) com a principals baluards.

Aquesta campanya no va viure bons mercats de fitxatges ni a l'estiu ni a l'hivern, però el català es trobava ficat ja en la confecció d'un nou projecte per a la propera temporada, en la qual encara tenia contracte amb el club i en la qual la primera decisió a dirimir era la continuïtat o no de Cuco Ziganda com a tècnic.

Les mostres de condolença per la seva pèrdua han inundat les xarxes socials, on tant els seus clubs com a excompanys han deixat veure ja l'immens dolor que deixa la seva pèrdua.

L'Olot també ha tingut un record pel porter garrotxí i ha donat les condolences a la família i a David Comamala, exjugador de l'Olot i secretari tècnic de l'Oviedo.