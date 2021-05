Entre el 2005 i el 2014, Laia Codina, una nena de Campllong aficionada al futbol, va jugar al Cassà. A falta d’equips femenins, que ara sí que té el club, ho feia amb nens. Diumenge Codina va tocar el cel conquerint amb el Barça la primera Lliga de Campions femenina de la història. Tant hi va fer que no tingués minuts, en una temporada estranya, marcada per la pandèmia i una lesió. Ho va celebrar com la que més, i ahir va tornar als orígens, a Cassà, al camp Municipal, per rebre l’homenatge del club que la va veure créixer. Va ser un vespre emotiu perquè amb 21 anys va tenir l’ocasió de retrobar-se amb l’equip prebenjamí que la temporada 2007/08 va anar a Andorra a disputar un torneig. No hi va faltar ningú. Ni els tècnics Berni Domingo i Xevi Subirana, ni els altres nou components de la plantilla, tot nens, Àlex Almar, Robert Bou, Marçal Pérez, Quim Garzón, Guillem Cuixart, Eloi Ribas, Joan Castañé, Xevi Casas, i un Arnau Comas que aquesta temporada ha brillat al Barça B.

El Municipal acollia ahir la presentació de tots els equips del club i un cop acabada es va fer l’homenatge a Laia Codina. Com explicava el president Joaquim Boadas, «li hem preparat quatre sorpreses». Li van entregar la samarreta que lluirà el club el curs que ve amb motiu del 110è aniversari, una de les jugadores del futbol base del Cassà li va llegir un breu escrit, i abans de la traca final el presentador i cantant Albert Martínez li va cantar L’Empordà, la cançó de Sopa de Cabra que ella i Aitana Bonmatí van ballar just després de proclamar-se campiones diumenge a Goteborg amb la golejada al Chelsea (0-4).

Tot seguit des de diversos punts del camp van sortir els seus excompanys d’equip, en el punt àlgid de l’homenatge. Ho feien vestint una samarreta commemorativa que reprodueix la mateixa foto que publiquem en aquesta plana, amb tots els components d’aquell equip de l’any 2007/08 i tots els noms. «La Laia només ha jugat en dos equips, el Cassà i el Barça. Es va formar aquí i després ja va fer el salt cap allà», recorda amb orgull Boadas. Codina va debutar a la Lliga Iberdrola i a la Champions l’octubre de 2019, contra Sporting de Huelva i Minsk, respectivament, i és habitual als esquemes de Lluís Cortés.