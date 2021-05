Lewis Hamilton, que fa dues setmanes a Barcelona va fer història en conquerir la seva ‘pole position’ número 100, no ha pogut repetir la gesta a Mònaco, on el més ràpid aquest dissabte ha sigut Charles Leclerc. El pilot s’ha assegurat el primer lloc de la graella en un escenari on això equival gairebé a una victòria.

El Ferrari de Leclerc ha acabat impactant contra els guardaraïls en l’última volta de la crono, però el seu temps previ (1.10.346) l'ha ajudat a aconseguir la primera ‘pole’ de la temporada davant un combatiu Max Verstappen, que està a 14 punts de Hamilton en el campionat i no vol deixar escapar la seva oportunitat al Principat.

L’holandès s’ha defensat amb dents i ungles dels Ferrari, que al llarg del cap de setmana s’han mostrat molt competitius, amb Charles Leclerc comandant la classificació i un inspiradíssim Carlos Sainz que al final s’ha vist superat per Valteri Bottas i sortirà quart a la graella aquest diumenge (15:00 h).

Alonso, KO a la Q1

Fernando Alonso ha protagonitzat la sorpresa negativa del cap de setmana a Mònaco en caure eliminat, confirmant la mala impressió que ha ofert Alpine des de la primera volta al circuit del Principat.