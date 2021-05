El partit de dijous contra el Girona li ha sortit car al Màlaga. El comitè de competició va sancionat ahir el defensa Josua Mejías amb dos partits per la jugada en què va colpejar Stuani i va ser expulsat amb targeta vermella directa. L’entrenador Sergio Pellicer n’ha rebut tres de càstig per protestar l’expulsió. D’aqueta manera, tots dos ja han dit adéu a la temporada. A més a més, el migcampista Cristian Rodríguez tampoc podrà jugar dilluns, a Leganés, per acumulació de targetes. També ha rebut un partit el lateral de l’Sporting Guille Rosas que no podrà jugar contra el Fuenlabrada.

D’altra banda, ahir al migdia el seleccionador espanyol sub21 va fer pública la llista de jugadors convocats per l’Europeu que es disputarà a Eslovènia i Hongria. A la convocatòria final hi són Manu García (Sporting) i Jorge Cuenca (Almeria). Tant el mitjapunta com el central estan immersos de ple en la lluita pel play-off i ser convocats farà que es perdin, com a mínim, l’última jornada de Lliga. Espanya disputa els quarts de final contra Croàcia el 31 de maig i si continua endavant jugaria les semifinals el 3 de juny i una hipotètica final el dia 6. Això faria que tant Manu García com Cuenca, si Sporting i Almeria es classifiquen pel play-off, es perdessin les semifinals de la promoció. Per a la fina, ja estarien a disposició dels seus entrenadors.

El Girona continua pendent també de veure si Stuani entra a la convocatòria final pels partits de classificació pel Mundial que s’han de disputar el 4 i el 9 de juny i que podrien fer-li perdre’s, si el Girona es classifica, les semifinals del play-off. A més a més, també seria baixa per l’última jornada a Cartagena, i qui sap si per dilluns, perquè s’hauria d’incorporar el dia 25 (dimarts) a la concentració per entrenar.