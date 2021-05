Paula Badosa ha guanyat el seu primer torneig com a professional després d'imposar-se a la final del Serbian Open Ladies a la croata, número 188 del rànquing, Ana Konjuh.

De fet, la tenista de Begur s'ha proclamat campiona després que la seva rival es retirés en el segon set. Badosa, havia guanyat la primera mànega per 6-2 i dominava la segona per 2-0 quan la croata ha decidit retirar-se quan s'havien disputat 46 minuts de partit.

D'aquesta manera, Badosa aixeca el seu primer torneig com a professional en un any on ja havia arribat en les semifinals de l'Open de Madrid i havia escalat fins al número 44 del rànquing WTA.