Paula Badosa no té aturador a Belgrad i avui s'ha classificat per la gran final del Serbian Open Ladies gràcies a la victòria contra la búlgara Viktoriya Tomova (6-1 i 6-2). La rival a la gran final d'aquesta tarda serà la croata Ana Konjuh que s'ha desfet de la colombiana María Osorio per un doble 7-6.