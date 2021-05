L’OK Lliga arriba a la penúltima jornada (20 h, unificada) encara amb molt en joc per als equips gironins. Avui el Garatge Plana Girona , 8è amb 37 punts, que rep el Vic, i el Palafrugell, 10è amb 35, que s’enfronta a un rival directe com l’Igualada poden certificar la permanència si guanyen. El Lloret per la seva banda, s’enfronta al Lleida amb l’aspiració d’aprofitar els dos darrers partits per escapar del descens directe.