La Lliga Santander 2020-21 coronarà avui el seu campió i els dos equips que acompanyen l’Eibar cap a Segona A. El desenllaç de la màxima categoria promet emocions fortes en una tarda en què no hi faltaran els transistors i els mòbils per estar pendents en el que passa als altres camps. L’Atlètic té la paella pel mànec i en fa prou amb un triomf a Valladolid per ser campió. Si ensopega (perd o empata) i el Madrid guanya el Vila-real, els blancs seran campions. Per baix, el Valladolid necessita una carambola mentre que l’Elx ha de guanyar i esperar que l’Osca falli contra el València.

L’Atlètic ha de guanyar per assegurar-se el campionat

Després de 37 jornades, després d’una imponent primera volta, d’haver resistit en el cim, l’Atlètic està davant la Lliga, davant la seva última final al Zorrilla on necessita un triomf tan indispensable com ho és per al Valladolid, que necessita guanyar per a pensar a aconseguir la salvació. Un duel de gran pressió. L’Atlètic ha de canalitzar la pressió per vèncer la necessitat del rival. Només la victòria a Valladolid li garanteix el títol. Els castellans, per la seva banda, necessiten guanyar avui i que l’Elx no ho faci a l’Athletic i que l’Osca perdi contra el València. Mentrestant a Valdebebas, hi haurà dos objectius ben diferents però un mateixa fi, guanyar i esperar. El Madrid per cerca un cop d’efecte final, a costa del resultat de l’Atlètic a Valladolid, i acabar conquistant la seva trentena cinquena Lliga. Zidane recupera Ramos i Varane però perd Kroos, per COVID, i Hazard per lesió.

L’Osca té la salvació a la mà i l’Elx somia amb el miracle

Amb el permís del Valladolid, la lluita per la salvació sembla cosa de dos. D’una banda, l’Osca té la paella pel mànec i superant avui el València a l’Alcoraz continuarà a Primera. Si no ho fa i l’Elx li millora el resultat, serien els il·licitans els que se salvarien.

L’argentí no jugarà avui eltràmit al camp de l’Eibar

Leo Messi, amb permís del club per avançar les seves vacances, s’afegeix a les absències de Ter Stegen i Coutinho, lesionats pel partit d’aquesta tarda a Eibar. Pedri també ja ha començat les vacances. El Barça necessita guanyar per no veure com el Sevilla li prèn la tercera posició. Els bascos van baixar la setmana passada i avui tancaran una etapa de set temporades a Primera.

«No he notat la confiança del club en les últimes jornades»

Ronald Koeman va criticar la manca de claredat que, segons ell, hi ha hagut per part de la directiva sobre la seva continuïtat ala banqueta: «En l’última part de la temporada no he notat la confiança del club». Koeman no sap si continuarà. ««Sempre he dit des del primer dia que vull seguir, vull complir el meu contracte, però l'última paraula la té el president i no m’ha dit res. Si no es guanya i el club pensa que necessita un altre entrenador, em sembla perfecte, però cal comunicar-ho». Tot i això, Koeman va voler posar en valor el fet de guanyar la Copa i lluitar per LaLiga fins al tram final: «A l’agost tots haguéssim signat fer la temporada que hem fet».