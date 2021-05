El Llagostera ho ha tornat a fer. Tot i empatar el partit i acabar patint els últims minuts, l’equip d’Oriol Alsina n’ha fet prou amb un empat a 3 per pujar a la nova Primera RFEF. El tècnic s’ha mostrat molt content de la nova fita aconseguida per l’equip gironí i molt orgullós dels seus jugadors «Crec que avui hem fet un dels millors partits a casa nostra» ha afirmat orgullós l’entrenador, que ha remarcat que l’equip ha anat per la victòria durant tot el partit amb una «actitud molt positiva des del minut 1». Ha admès, però, una certa relaxació amb el 3 a 0 que els hauria pogut «costar molt car».

Alsina ha destacat la gran temporada que ha fet el Llagostera, recordant tots els èxits com la victòria a la Copa Federació davant Las Rozas, i la gran fase d’accés a Primera RFEF que han tancat avui. «Ara mateix serem un dels 80 millors equips del país i això és un somni» ha declarat el tècnic.

També ha tingut paraules de reconeixement envers la plantilla blaugrana, reconeixent la feina dels més joves i dels més veterans de l’equip. Alsina ha admès que el Llagostera és un equip que «hauria d’estar lluitat cada any per no baixar» però que «sempre estan fent molts miracles» assegurant que aquest és «un dels més grans que hem pogut fer».

Tampoc s’ha oblidat de l’afició, que ha animat l’equip durant tota la temporada, i ha agraït als aficionats «l’empenta i l’ajuda» per resoldre el partit d’avui.