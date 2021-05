El FC Barcelona va acomiadarla temporada amb una trista victòria a Ipurua (0-1), en una última jornada de la Lliga en la qual ja no s’hi jugava res i on, gràcies a un gol del francès Antoine Griezmann, va amargar l’últim partit de l’Eibar en la màxima categoria.

En el comiat del conjunt basc de Primera després de set temporades, en un duel sense al·licients més enllà de ratificar la tercera plaça per als blaugranes, tant Mendilibar com Koeman van optar per les rotacions. Ni Messi, ni Piqué, ni Jordi Alba, ni Ter Stegen van saltar a la gespa d’Ipurua, on els blaugranes van formar de nou amb una línia de tres centrals amb Araujo, Mingueza i De Jong. Precisament una pèrdua de el neerlandès a la sortida de pilota va estar a punt de costar cara el quadre culer. Va voler més l’Eibar, amb ganes d’abandonar la categoria de la millor manera, que va provar de nou fortuna fregant la mitja hora en una voleia d’Oliveira que va marxar alta i un xut de Kike García. A la represa, plena de canvis i comiats, només Griezmann va modificar un guió que es preveia semblant al dels primers 45 minuts; Dembélé va pujar per la dreta i va posar un centre que després de ser rebutjat per la defensa armera li va caure a el francès, que va aprofitar el pot per definir amb una bonica tisora.

D’aquesta manera, el Barça, amb 79 punts, confirma la seva tercera posició final, que sap a molt poc, en el que podria ser l’últim partit de Koeman com a tècnic culer. Al final del partit, l’holandès va parlar ben clar i va dir que «la plantilla no té el nivell que hauria de tenir un equip com el Barça». El preparador va assegurar que no pensant que el d’ahir fos el darrer partit al capdavant de la banqueta del conjunt blaugrana.