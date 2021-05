El pitjor final per a l’Olot en una temporada plena d’entrebancs i marcada per la Covid-19. Els de Miquel Àngel Muñoz han empatat aquest migdia contra la Penya Deportiva al Municipal (1-1) en el que ha sigut l’últim partit a la Segona B. Els garrotxins depenien d’una carambola per salvar-se i el final ha sortit creu. Els resultats dels rivals els han condemnat amb el descens a la Tercera RFEF -dues categories de cop. El Prat s’ha imposat a l’Oriola (1-0) i l’Espanyol B ha golejat l’Atzeneta (3-0).