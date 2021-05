El pilot monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir la pole position pel Gran Premi de Mònaco que se celebra aquest migdia al circuit de Montecarlo. Mentrestant, el madrileny Carlos Sainz (Ferrari) començarà quart i Fernando Alonso ho farà des de la dissetena posició després de quedar fora en la Q1.

D’aquesta manera, Leclerc va confirmar les bones sensacions de l’escuderia italiana a casa seva, en el Principat, tot i patir un accident en el tram final de la sessió que va provocar greus destrosses en el seu cotxe i va fer que es donés per finalitzada la qualificació. Així, cap dels seus rivals va poder superar el seu temps i Max Verstappen (Red Bull) es va haver de conformar amb la segona posició. Per la seva banda, el finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) sortirà tercer, molt per davant el seu company d’equip, el britànic Lewis Hamilton, a qui se’l va veure incòmode durant tota la sessió i sortirà setè.

Mentrestant, Sainz començarà quart, la seva millor posició aquest any, després d’una qualificació que va arribar a comandar en la taula de temps, evidenciant que els Ferraris opten a tot.