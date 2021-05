El duel entre el Llagostera i l'Hèrcules per una plaça a la nova Primera RFEF ha començat amb tensió, hi havia molt en joc. Guiu ha decidit que s'havia d'anar diluint. Seu ha sigut el primer gol, al minut 8, després d'una gran centrada de Duba per banda esquerra. Des d'aquell costat del camp, els d'Oriol Alsina han fet i desfet com han volgut aprofitant que la parcel·la era ocupada per un jugador alacantí que no està acostumat a jugar-hi. Per part dels visitants, només s'ha comptabilitzat una ocasió clara quan una remontada de Moisés ha fregat el pal dret de Marcos.

A la represa, per la via ràpida. Aquest cop el segon gol ha vingut per l'altra banda. L'heroi de la Copa Federació, Sergio Cortés, ha posat una centrada mil·limètrica al cap de Sascha. I ja se sap quan el davanter brega una pilota aèria, que sempre la guanya. El 9 ha superat Falcón per posar el 2-0. I tot això, al segon minut de la segona meitat. El gol ha sigut una plantofada a la cara per l'Hèrcules que, capcot, ha abaixat els braços assumint que l'ascens era pel Llagostera. Cortés, no ha tingut prou regalant un gol. També volia fer el seu. Des dels 11 metres ha certificat l'ascens a Primera RFEF després d'un penal rebut per Duba. O semblava que estava certificat perquè Benja va posar el 3-1, minuts més tard va caure el 3-2. I el mateix Benja, complint la llei de l'ex, va fer el 3-3 al descompte. Capítol gloriós que tanca Oriol Alsina en un Municipal de Llagostera que ha viscut avui el darrer partit de l'equip. Ara toca iniciar-ne un ben llaminer a l'Estartit (si es confirma el canvi de seu que es negocia), ni més ni menys que el de disputar la Primera RFEF.