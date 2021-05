Novè ascens d’Oriol Alsina des que està al capdavant del Llagostera. Quasi res. Ahir, després de patir, alegrar-se i de veure com alguna llàgrima relliscava pel seu rostre per haver tornar a fer història, va comparèixer a la roda de premsa més plàcida d’enguany. «Hem fet un dels millors partits a casa. No hem sortit pensant que l’empat era bo, hem anat a marcar sempre. La mentalitat ha sigut positivia des del minut u ja que els jugadors estaven molt endollats. Potser hi hagut un moment de relaxament amb el 3-0. Hem de tenir clar que si l’àrbitre no xiula el final el partit no s’acaba perquè pot fer malbé un partidàs. No obstant això, crec que el resultat és mereixedor per nosaltres», deia.

A part d’analitzar l’encontre contra els alacantins, Alsina va voler fer un resum d’aquesta temporada. «Portem 15 mesos sense perdre a casa, on hem estat molt bé enguany i la temporada passada tot i acabar abans d’hora per la pandèmia. La clau d’aquest Llagostera és que apostem per un bloc similar al del curs passat amb joves que tenen gran projecció i que poden creéixer com Nahuel la temporada passada o Duba aquesta.

«A més, saber reposicionar Sergio al mig del camp ha sigut molt favorable per a nosaltres. A Llagostera any rere any estem fent miracles com aquests», afegia. Per acabar, l’entrenador blaugrana va voler donar un missatge a l’afició almogàver. «En aquesta grans partits els nostres seguidors sempre estan amb nosaltres. Els duels que juguem lluny de Llagostera venen, encara que sigui un petit grup. Els hem trobat molt a faltar. Avui (ahir) és un d’aquells dies tan grans que fa que la gent estigui al nostre costat. Es nota que s’ho han passat bé».