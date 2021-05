El Massi-Tactic UCI Women’s Team va aconseguir, ahir 23 de maig, el Campionat de Catalunya de contrarellotge (CRI) després del triomf de Patri Ortega i de la segona posició de Marta Sánchez, el darrer fitxatge de l’equip. La competició es va disputar a El Bruc (Anoia) i el CC Baix Ter va culminar una brillant actuació amb el tercer lloc d’Iris Gómez, del Catema.cat, filial del Massi-Tactic.

L’equip de Torroella de Montgrí es va dividir el cap de setmana passat i també va competir a l’exigent Vuelta a Burgos, de quatre etapes i de categoria WorldTour. Va ser el segon millor equip espanyol, només superat pel Movistar, i en l’àmbit individual va destacar la 35a posició d’Spela Kern. A més, Mireia Benito va ser considerada, en la primera etapa, com a corredora amb més competitivitat. El Massi-Tactic també va desplaçar-hi Vita Heine, Olivia Baril, Maaike Coljé i Martina Moreno. La propera cursa serà aquest diumenge 30 de maig amb la reVolta, a Sant Cugat del Vallès, i l’equip hi participarà amb Vita Heine, Gabrielle Pilote-Fortin, Agua Marina Espinola, Emma Grant, Belén López, Mireia benito, Patri Ortega, Marta Sanchez i Martina Moreno. Tercer any de vida dins d’un club fundat el 1990 El Massi-Tactic UCI Women’s Team és el primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter, de Torroella de Montgrí (Girona).

Aquesta és la seva tercera temporada a l’elit del ciclisme femení de carretera i té l’ambició que el projecte segueixi creixent després de superar amb èxit els dos primers anys, tot i que el 2020 va estar clarament marcat per la COVID-19. Enguany compta amb un equip més internacional que mai, ja que 7 de les 12 corredores són estrangeres, però disposa també de ciclistes catalanes i espanyoles. El CC Baix Ter es va fundar el 1990 i va crear el seu primer equip femení ara fa 10 anys per donar projecció a tres noies de l’entitat que deixaven l’etapa de formació. Aquesta iniciativa va tenir molt bona acollida i fa tres temporades comptaven amb 23 ciclistes catalanes, balears i aragoneses.

Tot i la creació de l’equip UCI, al 2019, el club empordanès ha continuat apostant pel creixement del planter i segueix disposant d’un segon equip amateur (Catema.cat) que participa en proves territorials. L’aposta del primer equip pel planter és constant. El Massi-Tactic ha comptat, en els tres anys de vida, amb diverses ciclistes procedents del Catema.cat. Actualment, hi ha consolidades Mireia Benito, Patri Ortega i Martina Moreno. A més, Marina Isan i Ariadna Trias -baixes aquest any- també van competir al Massi-Tactic i Mireia Trias, fitxada l’any passat, s’havia format al planter del