Golejada d’escàndol en el derbi alt-empordanès de Primera Catalana ahir al Municipal de l’Escala. Els escalencs no van tenir pietat de la Jonquera, a qui li van clavar sis gols per enfonsar-lo encara més com a cuer (6-1). Això, sense tenir en compte que l’única diana fronterera va marcar-la Zou en pròpia.

L’Escala volia aprofitar l’ocasió per retrobar-se amb la victòria i seguir pressionant a la part alta de la taula. Dit i fet. Merca va superar el porter Muñoz al primer quart d’hora de joc i a partir d’aleshores l’àrea jonquerenca va ser un colador. Encara que no va ser fins a la segona part quan va fer-se evident. Al minut 72, l’àrbitre va expulsar Belga per doble amonestació i la Jonquera va fer un tímid pas endavant. El porter Isaac va haver d’intervenir, mentre que Massó va fallar un penal.