El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va guanyar ahir el Gran Premi de Mònaco, cinquena prova del Mundial de Fórmula 1, disputat als carrers de Montecarlo, on l’espanyol Carlos Sainz (Ferrari) va acabar segon i va igualar d’aquesta manera el seu millor resultat en la categoria, en la qual va elevar fins a tres el seu nombre de podis.

Verstappen, que aconseguia així el lideratge del Mundial, va guanyar per davant de Sainz i de l’anglès Lando Norris (McLaren), que va completar el podi en una carrera en què el mexicà Sergio Pérez (Red Bull) -novè en la qualificació- va acabar quart, i en la qual el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que el dissabte havia signat la pole, no va sortir a la pista a causa d’una avaria en el palier esquerre del seu monoplaça. El set vegades campió mundial Lewis Hamilton (Mercedes) va perdre el primer lloc del campionat en concloure setè, per darrere de l’alemany Sebastian Vettel (Aston Martin) i del francès Pierre Gasly (Alpha Tauri), que va ser sisè. En una prova que l’altre espanyol, Fernando Alonso (Alpine) -que va arrencar dissetè- va acabar tretzè, en un pobre balanç una vegada més de l’asturià que no va estar a l’altura de la carrera; i després de la qual Verstappen lidera el campionat amb 105 punts, quatre més que el capità de Mercedes, que va marcar la volta ràpida en la llegendària pista de la Costa Blava. El canadenc Lance Stroll (Aston Martin) va acabar vuitè, un lloc per davant del francès Esteban Ocon, el company d’Alonso a Alpine. L’italià Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) també va puntuar, en culminar un gran cap de setmana -a títol personal- amb la desena plaça.

Verstappen va heretar la primera posició i amb això gairebé una garantia d’èxit en aquest circuit. Sainz va arrencar des de la tercera plaça, després del neerlandès i Bottas. La sortida va ser neta i ràpidament el de Red Bull va posar terra pel mig amb els seus rivals directes. A partir d’aquí, l’estratègia dels equips amb la idea d’una única parada prevista, va ser sempre condicionada pel trànsit en aquest complicat traçat. Bottas va ser el primer dels favorits a acusar el desgast dels seus pneumàtics, amb 50 voltes per davant, però el primer a parar va ser Hamilton, que va aprofitar al màxim la finestra de trànsit i va tornar a la pista vuitè. Bottas va quedar atrapat a boxes una volta més tard i va consumar el desastre. Una roda del W12 va quedar embussada, amb el què després de diversos intents desesperats per a solucionar el problema, Mercedes no va tenir més remei que retirar de la carrera a Bottas. Sainz, d’aquesta manera, ascendia automàticament a la segona plaça.

El guanyador del Gran Premi, Max Verstappen, va declarar al final de la carrera que «és molt especial guanyar a Mònaco, és també la primera vegada que pujo el podi aquí, és realment genial», qui compta ara amb quatre punts més que Hamilton.

El pròxim Gran Premi, el de l'Azerbaidjan, es disputarà d’aquí a dues setmanes, els dies 4, 5 i 6 de juny en el circuit urbà de la ciutat de Bakú.