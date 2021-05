Un altre pas de gegant del Banyoles per seguir creient en la salvació. Els de Kiku Parcerisas van aconseguir ahir un important triomf per 0-3 al camp del cuer Muntanyesa, que no aixeca cap. Pime i Bargalló, amb un doblet, van decidir a favor dels banyolins que van fer un pas endavant a partir de l’expulsió de Canalejo a la primera part.

El Banyoles va fer valer la superioritat numèrica per dominar i sumar la tercera victòria consecutiva que el situa més a prop de l’objectiu amb 29 punts.

El Peralada segueix sense millorar els registres a domicili. Els d’Albert Carbó van perdre ahir per 3-1 al camp d’un Igualada en hores baixes que lluita per atrapar la salvació i hauran d’esperar per tenir la permanència lligada. Arnau Ortiz va avançar ben aviat els xampanyers de penal, però cinc minuts de desconnexió van passar factura amb la conseqüent remuntada dels de l’Anoia.

Els de Carbó van veure com Martí els capgirava el marcador. Pedro va marcar el tercer al tram final i la defensa va evitar que el Peralada retallés distàncies traient una pilota de Carles Puig de la línia de gol.