Prop de mig miler de persones s’han reunit aquest dilluns al migdia a Cogolls, al terme municipal de Les Planes d’Hostoles, per donar l’últim adeu a Francesc Arnau, exporter del Barça i al Màlaga, que va morir divendres a la nit. A l’acte, molt emotiu, hi han assistit representants i exjugadors del Barça, com Carles Puyol, Iván de la Peña, Albert Celades, Javier García Pimienta o Guillermo Amor. També hi eren l'exfutbolista Albert Luque, i l'exjugador del Girona, ara a l'Olot, Eloi Amagat, entre d'altres. També hi era una representació de l'Oviedo, el club on estava treballant com a director esportiu.

L'acte s'ha celebrat al Mas Fontanil de Cogolls, al terme municipal de Les Planes d'Hostoles, on va créixer l'exfutbolista i que ara és una casa rural gestionada per la família. El comiat era obert a tothom, a l'aire lliure, i també ha reunit molta gent del poble. L'Oviedo havia de jugar ahir contra el Mirandés però va demanar ajornar el partit (es disputarà finalment aquesta tarda) després del cop moral que els va representar la sobtada mort del seu director esportiu.