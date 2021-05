Gerard Blanch i Jordina Muntades van ser els guanyadors absoluts de l’Open Girona BTT 2021 després d’acabar en primera posició de la classifiació general en finalitzar les quatre proves d’aquest any que han vist incrementar el nombre de participants -una mitjana de 250 en nens i nenes i 200 en adults. Blanch i Muntades arrencaven l’última prova en la segona posició de la general, per darrere de Mario Sues i Txell Figueras. Però els bons resultats a Quart els van permetre sumar més punts que els seus rivals i assaltar la primera posició. Sues arrencava la prova amb dos punts de marge repspecte Blanch, que ahir va capgirar la situació i va acabar en tercera posició, just per davant del seu rival, que va travessar la línia de meta en quart lloc. Guillem Cassú es va adjudicar la prova de 30 quilòmetres amb un temps d’1:25:05, superant per un minut el segon. D’altra banda, en categoria femenina, de 24 quilòmetres, va guanyar Laura Terrades amb un temps d’1:26:32, mentre que Muntades va acabar segona a un minut i mig de la guanyadora i va poder prendre el primer lloc de la general a Figueras, que ahir no va participar en la cursa celebrada a Quart.

Els altres vencedors de l’Open Girona BTT-Càrniques Celrà 2021 van ser: Blas Yébenes, en Màsters 60; Narcís Pujol, en Masters 50; Anna Coll i Antonio Oliveres, en Màsters 40; Gemma Abant i Eloi Batllori, en Màsters 30; Júlia Pujol i Martí Cateura, en sub23; Paula Barrosso i Adrian Cuellar, en Junior; Mariona Ratera i Genís Vila, en Cadet; Kyra Galí i Marc Pujol, en Infantil; Emma Andreu i Gerard Estany, en Aleví; Laia Bragulat i Marc Danti, en Principiants; Mar Surrell i Martí Garcia, en Benjamí; i Ona Reixach i Cesc Brugat, en Prebenjamins.