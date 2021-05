El "biker" de Santa Coloma de Farners Jofre Cullell anirà als Jocs Olímpics de Tòquio. Avui el seleccionador Mikel Zabala ha anunciat la nòmina d'esportistes que representarà Espanya en la disciplina de BTT i el gironí forma part dels escollits. Els altres dos noms són els de David Valero i Rocío García. "Un cop analitzades totes les variables rellevants per a la selecció dels representants de l'equip espanyol de Mountain bike en els pròxims Jocs Olímpics de Tòquio, el seleccionador ha determinat que aquests siguin finalment David Valero i Jofre Cullell per a la prova masculina, i Rocío del Alba García com a representant femenina", assenyala el comunicat emès per la Federació.

La decisió s'ha basat en els mateixos criteris plantejats des de l'anterior convocatòria de 2020 i que els esportistes i entrenadors coneixien per endavant. Cullell, que aquest 2021 ha canviat d'equip (després de set anys amb Megamo ha fitxat per Primaflor Mondraker XSauce), ja admetia el passat 7 de gener al Diari de Girona que anar als Jocs era "una prioritat". Per això el ciclista gironí, que aquest any hauria tancat l'etapa sub-23, va accelerar el salt a la categoria d'elit amb 22 anys.

Amb la confirmació de la seva citació olímpica, Cullell es consagra definitivament com a successor de l'històric "biker" de Puigcerdà Josep Antoni Hermida. Aquest va ser plata a Atenes el 2004 i va acumular cinc cites olímpiques al seu extens palmarès, entre 2000 i 2016.