La selecció espanyola femenina de bàsquet va tornar a perdre a Tolosa contra França per segon cop en només dos dies en un altre partit de preparació per a l’Europeu que es disputarà a València a partir del proper 17 de juny. El renovat equip que dirigeix Lucas Mondelo es va veure superat clarament per un rival en estat de gràcia i es va notar el ritme de competició per arribar al nivell de les grans potències del continent.

El primer quart en va ser un clar exemple perquè França, amb molta més intensitat, va col·locar un 14-0 al marcador i Espanya no va anotar fins al minut 6:51. La bona notícia va ser el debut de la jugadora de l’Spar Girona Laia Flores, que va anotar 2 punts. En va fer 5 la bescanonina Queralt Casas.