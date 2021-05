Diumenge passat, Oriol Alsina va acabar mantejat pels jugadors i tocant el cel de Llagostera després d’assolir l’accés a la nova Primera RFEF. Un ascens, el novè amb el Llagostera, que suposa la cirereta al pastís d’una temporada per emmarcar en què també s’ha aconseguit la Copa Federació i la classificació per la Copa del Rei. Les sensacions d’Alsina mentre volava i celebrava l’èxit anaven acompanyades d’un sentiment de tristor perquè, més que probablement, el de diumenge contra l’Hèrcules va ser el darrer partit del Llagostera al Municipal. El futur és una incògnita. Amb L’Estartit sembla tot emparaulat a l’espera que es concretin els tràmits polítics i burocràtics que manquen per enllestir el trasllat.

Aviat el diccionari haurà d’admetre Llagostera com a sinònim de gesta o miracle.

Aquest any ha estat estratosfèric. És la segona millor temporada de la nostra història. No es pot igualar pujar a 2a A. Amb totes les dificultats que hem tingut amb el tema pandèmia que ho ha complicat tot econòmicament hem fet un curs històric. Vam perdre per penals la final de la Copa Catalunya, vam guanyar la Copa Federació contra grandíssims equips com Nàstic, UCAM o Las Rozas, vam tenir l’Espanyol contra les cordes a la Copa i hem quedat a dos punts del play-off a Segona A. Ara pugem a 1a RFEF contra un transanlàntic com l’Hèrcules. És una animalada. Al final sembla normal que el Llagostera faci gestes i no és així. Competim sempre molt bé i la gent del club, amb la mà de la presidenta, fa una feina extraordinària.

Tenien el partit guanyat per 3-0 a deu minuts del final. Què va pensar quan Benja va fer el 3-3 al noranta?

Va ser tot una mica surrealista. Al m.80 anàvem 3-0 fent el millor partit de la temporada. Ells ni s’havien acostat. Jo no me’n fiava perquè l’Hèrcules són molt bons i tenia la intuïció que es podia complicar. Cridava als meus jugadors que pensessin que anàvem 0-0. En futbol tot és possible. Al final vam tenir la sort o l’encert, perquè ho vam fer bé, que el partit s’acabés amb el 3-3. Amb 3-0 potser l’ascens no s’hauria celebrat tant.

La seva expulsió va ajudar a esgarrapar alguns segons. Què va fer?

Mancaven dos minuts d’afegit. Nosaltresja havíem fet els canvis i ells anaven molt de pressa per trobar el quart gol. En una jugada el seu delegat va venir a la nostra banqueta a buscar una pilota i hi va haver un estira-i-arronsa que va desembocar en una petita tangana. Va anar bé perquè va servir per trencar la dinàmica i es va acabar el partit. Són aquelles coses que s’han de fer perquè poden ser decisives perquè hi hagi una jugada més o no. Tal i com estava el partit ens podien haver reventat. Al final és una anècdota.

Van celebrar-ho amb una passejada amb tractor?

No. Ho vam celebrar al camp i després amb un dinar amb les famílies. Una regidora ens va dir que estava preparat per agafar-lo. Nosaltres li vam dir que ho faríem havent dinat. Llavors ens va dir que a la tarda no estava disponible i que n’hi havia un altre però havíem de pagar 200 euros. No, gràcies. No hi dono importància.

Hèrcules, Còrdova i Numància són a 2a RFEF i el Recreativo de Huelva a 3a RFEF. Això fa encara més valuós l’ascens?

És d‘un mèrit estratosfèric. Estem entre els millors 80 d’Espanya. És acollonant que altre cop siguem el poble més petit de tots.

Si a l’estiu li haguessin dit que guanyaran la Copa Federació i pujaran a 1a RFEF què hauria pensat?

Sempre som ambiciosos, però hauria pensat «quina bogeria, com vols que ho fem?». Mai pensem a llarg termini. Enguany ens veien clars candidats a baixar i acabar així és una veritable alegria.

Quin serà l’objectiu del Llagostera a 1a RFEF?

Encara no hi hem començat a pensar. Em centraré a desconnectar un parell de dies i acomiadar-me dels jugadors, molts són joves de categories inferiors que veiem que podien tenir potencial per créixer aquí com Dubasin o Diego González. Voldrem assegurar els veterans que no fallen mai i fer un bloc tan fort com sigui possible. Tindrem memòria i mirarem de mantenir un bloc important d’aquesta temporada.

Així, continuaran gaires jugadors de la plantilla actual?

Força jugadors tenien un any més de contracte si pujàvem. Molts queden renovats automàticament. Els cedits serà difícil retenir-los i llavors n’hi haurà que potser fan el salt a una categoria superior.

Quan era mantejat pels seus jugadors tenia la sensació que era l’últim partit del Llagostera al Municipal?

Porto el Llagostera al cor. Hem estat 20 anys aquí amb grans èxits. A part de la sensació d’eufòria, quan volava, dins meu també tenia la sensació important de tristor, perquè pot passar que fos l’últim partit aquí. De vegades s’han de prendre decisions importants i, en aquest cas, és la supervivència del club.

Com està el procés de trasllat?

En espera. S’ha avançat en moltes coses però no hi ha res signat. Mirarem d’acabar-ho aviat i tenir clar què passarà.

S’ha refredat l’opció de L’Estartit?

Ara mateix és l’opció més clara amb molta diferència.

S’han trobat problemes?

Els ímputs són importants. Faig mercats i quan vaig allà la gent em diu que hi anem. L’Ajuntament ens ajuda. Estem entristits per haver de marxar d’aquí però contents perquè entrarem a un lloc on ens volen. Sempre sap greu deixar una casa.

Com es diran ara?

Fa temps que som Costa Brava i si anéssim cap allà seria així. Estaríem a Torroella i l’Estartit. Aposten per nosaltes i ens volen. Tots hi sortim guanyant. Serà un gran benefici per als pobles que fins ara tenia Llagostera i potser no ha sabut aprofitar com tocava.

Quin termini es posa?

Tot està en procés, consulta pública. S’ha de fe run conveni de concessió...Necessita un temps. A partir d’aquí decidirem si ens quedem aquí o ens n’hi anem.

El camp de l’Estartit està preparat per a partits de 1a RFEF?

Ara es canviarà la gespa i caldria millorar la il·luminació. Les normes de la nova categoria diuen que el segon any s’ha de tenire gespa natural i el tercer, capacitat per a 4.000 persones.

Si s’encalla, es plantejarien tornar a Palamós?

Si al final no poguéssim anar a l‘Estartit ens podriem arribar a plantejar l’opció de Palamós. Ens van tractar de 10 tant l’Ajuntament com la directiva del club. Som amics.

Què li diu a l’afició del Llagostera?

Volem deixar els equips de la base pel poble. Els demano que ens acompanyin com han fet sempre. Ja vam estar dos anys a Palamós i no van fallar. No són aficionats, sinó amics o molt bons amics. N’hem parlat amb alguns i ho entenen i ens donen suport.