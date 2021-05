Aquest cap de setmana es disputen les semifinals del "play-off" d'ascens a la Segona RFEF, la que es convertirà en la quarta categoria estatal a partir de la temporada que ve. Hi participa el Girona B, que rebrà el Cerdanyola. Tot i sondejar la possibilitat de jugar aquest partit a l'estadi de Montilivi, com ja ha fet dues vegades aquesta temporada el filial, finalment el matx es disputarà a Riudarenes.

Serà aquest diumenge, a les dotze del migdia, quan els d'Àxel Vizuete buscaran la classificació per a la final a partit únic i amb el factor camp a favor. L'altra semifinal la protagonitzaran el Terrassa i el Sant Andreu, que es veuran les cares a partir de les set de la tarda. Els guanyadors de les dues eliminatòries s'enfrontaran la setmana vinent per decidir l'equip que puja de categoria. Si hi accedeix el Girona B, llavors es podria plantejar l'opció de jugar a Montilivi tot i que dependrà de si el primer equip tanca la semifinal del "play-off" d'ascens a Primera al seu estadi o a fora.