L’esport gironí té des d’ahir un altre convidat als Jocs Olímpics de Tòquio d’aquest estiu. Jofre Cullell, biker de Santa Coloma de Farners de només 22 anys, farà el seu debut olímpic després que ahir el seleccionador espanyol Mikel Zabala l’inclogués a la llista de convocats, que completen David Valero i Rocío García. Agafarà el relleu, d’aquesta manera, de l’històric Josep Antoni Hermida, el biker de Puigcerdà que va guanyar la plata a Atenes el 2004 i que entre 2000 i 2016 va acumular un extensíssim palmarès on destacaven cinc cites olímpiques.

«Un cop analitzades totes les variables rellevants per a la selecció dels representants de l’equip espanyol de mountain bike en els pròxims Jocs Olímpics de Tòquio, el seleccionador ha determinat que aquests siguin finalment David Valero i Jofre Cullell per a la prova masculina, i Rocío del Alba García com a representant femenina», assenyalava el comunicat emès per la Federació.

Cullell, que aquest 2021 ha canviat d’equip (després de set anys amb Megamo ha fitxat per Primaflor Mondraker XSauce), ja admetia el passat 7 de gener al Diari de Girona que anar als Jocs era «una prioritat». Per això el ciclista gironí, que aquest any hauria tancat l’etapa sub-23, va accelerar el salt a la categoria d’elit amb 22 anys, on ha continuat la seva progressió. Un dels termòmetres principals per a la decisió final de Zabala han estat les dues primeres curses de la Copa del Món. En el debut a Alemanya, al circuit d’Albstad, el corredor gironí va acabar en la posició 73 en patir diversos problemes mecànics. Molt més bé li van anar les coses en la segona, a Nove Mesto (República Txeca), on va firmar la 29a posició.

El gironí meditava des de finals de l’any passat fer el pas a la categoria d’elit, prescindint del seu darrer any com a sub-23. Amb el suport del seu equip, el Primaflor-Mondraker), ha acabat fent realitat el somni que s’havia marcat. Així es continuarà amb la presència gironina en la prova de BTT, en agafar el ciclista de Santa Coloma el relleu d’Hermida, que va plegar després dels Jocs de Rio de 2016. Era la seva cinquena presència olímpica i hi va firmar una meritòria quinzena posició, amb 37 anys. A Londres 2012 i a Sydney 2000 es va quedar a les portes de les medalles, quart, mentre que el 2008 a Pequín va firmar-hi el desè lloc.

A dos mesos mal comptats per a l’inici dels Jocs, l’esport gironí continua sumant representants a la cita de Tòquio. De moment ja hi tenen garantida la presència, entre d’altres, el remer del CN Banyoles Manel Balastegui i l’escorta del València Queralt Casas, mentre que els atletes Adel Mechaal i Esther Guerrero tampoc hi haurien de faltar, com el waterpolista Blai Mallarach. La mataronina Galia Dvorak, del Tramuntana de Figueres, també hi serà en la competició de tennis taula. El taekwondista Joel González, l’unic doble medallista olímpic gironí, or el 2012 i bronze el 2016, no va aconseguir classificar-se. Encara tindrien opcions d’arribar a Tòquio la triatleta Carol Routier i les gimnastes Laura Bechdejú i Marina González, del Salt Gimnàstic Club.