La vigília de Sant Narcís de l’any passat l’Spar Girona que encara dirigia Èric Surís es va classificar per a l’Eurolliga superant en la fase prèvia el Sepsi romanès amb claredat (76-54) tot i els 24 punts de Rebekah Gardner, una aler nord-americana que farà 31 anys al juliol i que liderava aquell rival. Pere Puig en va anotar el nom i l’ha acabat incorporant per reforçar l’Uni de la temporada que ve, que ja disposa de nou peces i es pot donar per pràcticament enllestit. Gardner va acabar aquell partit amb 28 de valoració, capturant també 4 rebots i repartint sis assistències. «La vam patir pel seu físic i la seva verticalitat i ha de tenir un rol important», deia ahir el director esportiu.

Gardner arriba després de jugar amb el Sepsi, amb qui va assolir unes mitjanes de 19,2 punts, 7 rebots i 4 assistències a l’Eurocup. A la lliga els seus guarismes també van ser interessants, 14 punts, 5 rebots i 2,4 assistències.

Amb aquesta operació l’Spar Girona continua anant per feina i ja té a disposició del tècnic Alfred Julbe una nòmina de nou jugadores. Només quedaria pendent un altre fitxatge i la renovació de María Araújo, ara lesionada, i que no podrà reaparèixer amb l’equip ben bé fins a finals d’any. Pere Puig es va felicitar per l’arribada de Gardner: «Buscàvem una jugadora d’aquest perfil». A banda de l’americana, l’Uni ja té garantides a la plantilla Júlia Soler, Júlia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Laia Flores, Laia Palau, Kennedy Burke, Binta Drammeh i Rebekah Gardner.

Gardner es va formar a UCLA i ha jugat en diferents conjunts d’Israel (Hertzliya), Turquia (Orman i Istambul) i Romania (Sepsi).