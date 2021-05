Banyoles tornarà a ser seu aquest any de proves internacionals de triatló. Concretament, el cap de setmana del 4 i 5 de setembre se celebraran a l’entorn de l’Estany la Copa d’Europa Júnior i el Campionat d’Espanya de Triatló en distància olímpica amb una participació estimada d’uns 1.500 esportistes. Serà l’onzè any consecutiu que Banyoles acull competicions internacionals de triatló en un cap de setmana de proves, que es faran seguint els protocols establerts conjuntament per l’Ajuntament i la Federació Espanyola de Triatló (FETRI).

L’alcalde Miquel Noguer ha destacat que “un any més Banyoles mostrarà el seu compromís amb el triatló amb una cita plenament consolidada en el calendari de competicions no només català i estatal sinó també internacional”. “Banyoles és ciutat de triatló, amb una llarga tradició amb aquest esport tant passada com de futur i de ben segur que un any més ho tornarem a demostrar”, ha afegit Miquel Noguer.

L’alcalde de Banyoles ha afirmat que l’any passat, en plena pandèmia, la ciutat va fer front a una “prova de foc” i va organitzar unes proves de triatló demostrant que “si les coses es fan correctament, amb seriositat i rigor, tot acaba sortint bé”. Noguer, que ha agraït la confiança de la FETRI, la implicació dels voluntaris i el suport dels ajuntaments de la comarca, ha subratllat que “si la situació sanitària és bona, com es preveu, el triatló serà el més normal possible respectant la normativa vigent, com sempre hem fet”. Finalment, ha destacat que “els esportistes tenen la necessitat biològica i mental de competir, i per això intentarem que competeixin el màxim de triatletes possible”.

Per la seva banda, el president de la Federació Espanyola de Triatló, José Hidalgo, ha afirmat que “en un any tan important com el dels Jocs Olímpics de Tòquio, Banyoles no podia faltar a la cita de ser un gran referent per al nostre país i a nivell continental”. En aquest sentit, José Hidalgo ha remarcat que “pensar en Banyoles és pensar en el passat del nostre esport, perquè va ser una de les primeres ciutats d’Europa a organitzar triatlons; en el present, amb les dues competicions internacionals d’aquest any i en el futur, per la seva vinculació amb el nostre esport any rere any amb projectes internacionals en aquesta històrica seu”.