A finals d’estiu de 2019, la selecció espanyola sub-18 es va penjar l’Europeu de 3x3. Aquell or va tenir un gust molt gironí. Dirigia l’equip la històrica Anna Junyer. I a la plantilla hi eren l’aler banyolina Júlia Soler (avui ja al primer equip de l’Spar Girona), i la pivot de Roses Laia Moya, una de les peces destacades del GEiEG Uni a Lliga 2. Aquell mateix any la que era base de l’Uni, Núria Martínez, ja retirada, va disputar el Mundial i l’Europeu absolut (on va guanyar la plata), amb la figuerenca d’entrenadora. Junyer continua en el càrrec. I ara el repte és olímpic. Dos anys després d’aquells èxits, Espanya somia arribar als Jocs, però, per fer-ho, cal superar el preolímpic de Graz (Àustria), que va arrencar ahir i que s’acaba diumenge. Hi ha només tres bitllets disponibles.

Girona continua tenint un paper protagonista a la selecció. Anna Junyer, històrica exjugadora figuerenca de La Casera, Picadero, Tortosa, El Masnou i Dorna Godella, es manté de seleccionadora. I a les seves ordres hi té la pivot gironina Georgina Bahí, que la temporada que ve canviarà el Cadí per l’Ensino Lugo. Helena Oma, ex-Uni i ara a l’equip gallec, forma part de l’expedició que ha viatjat a Àustria per ajudar a reforçar els entrenaments. Sandra Ygueravide, Marta Canella, Vega Gimeno, Aitana Cuevas i Paula Palomares són, a més de Georgina Bahí, les jugadores inscrites pel campionat, de les quals dues en queden fora en cada partit. Ahir li va tocar a la gironina, que no va jugar cap dels dos duels inaugurals.

Espanya ha quedat integrada al grup D del preolímpic, amb Itàlia, Xina Taipei, Suissa i Àustria. Els dos primers de cada grup accediran als quarts de final (diumenge al matí) i els dos finalistes, més el vencedor del partit pel tercer lloc, seran olímpics. De moment les coses van començar mig bé. En el primer partit es va superar Itàlia (20-21) amb una cistella agònica d’Aitana Cuevas, i en el segon, Espanya va caure dava nt Suïssa (16-14), pagant car un mal inici (7-0). La selecció descansa avui i demà s’enfrontarà a Xina Taipei i Àustria, sense gaire marge d’error per aconseguir el bitllet per a quarts.

Els partits són trepidants. Duren 10 minuts, amb possessions de 12 segons, i les cistelles valen un punt (o dos si són triples). Es juga a mitja pista, amb una sola cistella. Els equips disposen de quatre jugadores, tres a pista i una per fer canvis. No hi ha treva, i si algú arriba a 21 abans del temps reglamentari, guanya. Per aquí passa el somni olímpic de Bahí i Junyer, que des d’Àustria volen arribar a Tòquio i gaudir de l’estrena olímpica d’aquesta modalitat.