El triatló tornarà a estar ben present a la ciutat de Banyoles aquest any i ho farà amb la celebració de dues proves internacionals. Serà el cap de setmana del 4 i 5 de setembre quan hi haurà la disputa de la Copa d’Europa Júnior i el Campionat d’Espanya de Triatló en distància olímpica. S’espera la participació d’uns 1.500 esportistes. Per onzè any consecutiu, els voltants de l’Estant acolliran competiricions de caire internacional d’aquest esport en un cap de setmana de proves que seguiran els protocols establerts per l’Ajuntament de la localitat i la Federació Espanyola de Triatló (FETRI).

Durant la seva presentació, celebrada ahir, l’alcalde, Miquel Noguer, va destacar que «un any més Banyoles mostrarà el seu compromís amb el triatló amb una cita plenament consolidada en el calendari de competicions no només català i estatal sinó també internacional». Va afegir que la capital del Pla de l’Estany és «ciutat de triatló, amb una llarga tradició amb aquest esport tant passada com de futur i de ben segur ho tornarem a demostrar».

El dissabte 4 de setembre se celebrarà el Campionat d’Espanya en modalitat olímpica per a la categoria juvenil tant masculina com femenina, i per a grups d’edat. Diumenge, torn per a la Copa d’Europa Júnior masculina i femenina i el Campionat d’Espanya en categoria elit.