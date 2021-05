Superat un any estrambòtic i caòtic, l’esport torna a treure el cap tot buscant certa normalitat mentre la pandèmia encara no ha marxat però ja no té la incidència de mesos enrere. La demarcació de Girona no s’ha volgut quedar enrere esperant què és el que passarà a partir d’ara i ha decidit situar-se al capdavant, assumint els riscos i copsant tota l’atenció. Just això és el que passa amb la celebració de la Tradeinn Internacional Triathlon 140.6INN. Una prova de ressò internacional que aterra aquest cap de setmana a la Costa Brava amb un cartell de luxe. Es tracta del primer triatló de llarga distància que se celebra a la província i també el primer que es fa a tota Europa després de la irrupció del coronavirus. L’empresa Tradeinn, especialitzada en la venda en línia de productes esportius i amb seu a Celrà, ha decidit apostar-ho tot a una sola carta. Ha triat Platja d’Aro, Castell d’Aro i s’Agaró com el nucli principal d’una prova que serà puntuable en el rànquing internacional segons l’Associació Professional de Triatló (PTD) i que al mateix temps es converteix en Campionat d’Espanya de Triatló de Llarga Distància d’aquest 2021.

«Ens han posat un sobrenom. El Silicon Valley del triatló. Perquè som el paradís que tot atleta somia i aquest és el nostre punt fort». Ho explica Pere Lladó, el director tècnic de la cursa. Hi suma arguments. «A Catalunya ja se celebra l’Ironman de Calella de Mar, per exemple, amb un circuit a dues voltes que va per la carretera. Nosaltres oferim una cosa diferent. Un únic recorregut que travessa l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès, i que torna per la carretera de Tossa cap a Sant Feliu. El paisatge és espectacular, és el gran atractiu d’aquesta prova». El reclam ha funcionat i 1.060 participants completaran l’exigent traçat el proper diumenge 30 de març. Són 3,8 quilòmetres nedant, abans de completar-ne 180 al damunt de la bicicleta i 42,2 corrents.

La logística de la prova s’ha adaptat als nous temps, tot seguint uns protocols ben estrictes de seguretat. «Volem ser un punt de referència. Tothom ens estarà mirant i no volem fallar. Farem sortides de quatre en quatre, cada quatre segons. Des de les 6.40 fins a les 7 del matí els esportistes anirant sortint en fila índia, separats per unes marques a terra i amb mascareta. Hem tancat un carrer sencer per evitar aglomeracions». La cosa no s’acaba aquí. «Vam ser valents i vam mantenir la prova tot i que totes anaven caient el 2020 pel coronavirus. Hem fet una inversió de més de 40.000 euros de protocol. Convertirem la zona de la platja i el pavelló en una mena de búnquer i ningú que no sigui de l’organització, que passi el control de temperatura i ompli el pertinent formulari, hi podrà accedir. És un dispositiu sense precedents, amb tres camions que venen expressament amb tot el material i un munt de personal de seguretat.

Aquesta primera edició, perquè la idea és anar-ho repetint any rere any, comptarà amb autèntics especialistes del triatló de llarga distància. L’australià Cameron Wurf, ciclista professional de l’equip INEOS, és el màxim favorit. També té cartell el veterà Eneko Llanos, de 44 anys i campió del món d’aquesta modalitat el 2003. Té molts números de ser l’espanyol més ben classificat en categoria masculina. Ni de bon tros són els únics noms coneguts. Els britànics Nikki Bartlett i Joe Skipper o el danès Morten Brammer Olesen es troben en el top75 mundial actualment. En categoria femenina, la nòmina de favorites és per a la suïssa Emma Bilham o també la barcelonina Judith Corachan, medalla de plata del campionat del món de triatló de llarga de distància del 2019. Juntament amb un miler d’esportistes més, el proper diumenge convertiran la Costa Brava en l’epicentre del triatló internacional.