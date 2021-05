Núria Pau i Celia Abad van presentar dimarts la seva temporada 2021/2022, en un any olímpic clau. Entre les novetats, destaca que totes dues esquiadores entrenaran juntes en el flamant primer equip femení privat espanyol, FAST (Female Alpine Ski Team). L’objectiu de la gironina Núria Pau per a aquesta temporada és classificar-se per als Jocs Olímpics de Pequín 2022, aconseguint el Top 20 en Copa d’Europa i el Top 30 en Copa del Món.