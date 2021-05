Reial Madrid, Juventus i Barça van emetre ahir un comunicat conjunt mostrant el «més absolut rebuig» a l’expedient obert per la UEFA dimarts per la seva intenció de participar a la Superlliga, i van recalcar que «no cediran a cap tipus de coacció ni pressió intolerable». Els clubs que han estat fidels al projecte van subratllar la «insistent coacció de la UEFA cap a tres de les institucions més grans de la història del futbol». Aquesta reacció es produeix l’endemà de la decisió del màxim organisme europeu, de possibles multes per a madridistes, blaugranes i bianconeri de fins a 100 milions d’euros.

El pivot del Barça Pau Gasol optarà a partir de demà a guanyar la seva primera Eurolliga en la Final a Quatre de Colònia, un títol que serviria de colofó al brillant currículum que l’ala-pivot català de 40 anys ha escrit al llarg de la seva carrera.

De fet, Gasol, format en les categories inferiors del Barça, ja va tancar un cercle el passat mes de febrer, quan es va fer oficial el seu retorn al club blaugrana 20 anys després que l’abandonés per provar sort als Estats Units, als Memphis Grizzlies, primer pas d’una prolífica etapa. El Barça jugarà les semifinals de l’Eurolliga demà a les 21 h contra el Milà.