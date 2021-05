El Barça torna a citar-se amb la història a partir d’aquest vespre (21.00/DAZN) al Lamxess Arena de Colònia (Alemanya), a les semifinals de la Final Four de l’Eurolliga, a la qual torna després de set anys d’absència per jugar-se davant l’Armani Milà d’Ettore Messina una plaça per al partit definitiu. Abans a les 18 h es jugarà el duel CSKA-Efes.

Els blaugranes parteixen com a favorits per estar el diumenge a la seva vuitena final de la Copa d’Europa -la setena sota el format de Final a quatre- i intentar aixecar el seu tercer trofeu després dels conquistats el 2003 i 2010. Serà la seva quinzena presència des que es instaurar aquest model de final el 1988.

El fet d’acabar primer la fase regular, amb dues victòries clares contra els italians (87-71 a Barcelona i 56-72 a Milà) avala el Barça davant un rival que no té res a perdre i que compta a les seves files amb jugadors experimentats en aquest tipus de tornejos com el base Sergio Rodríguez o el pivot Kyle Hines.

La presència de Pau Gasol en el conjunt català aporta un plus de llegenda a aquesta Final Four ja que l’Eurolliga és l’únic gran títol que li falta a el pivot de Sant Boi, que arriba al torneig en l’estat de forma esperat per Sarunas Jasikevicius. Tampoc ho ha aconseguit mai Nikola Mirotic, malgrat haver tingut l’oportunitat de fer-ho en tres Finals a quatre disputades amb el Reial Madrid. Ara ho intentarà per quarta vegada enrolat, en aquesta ocasió, en el conjunt blaugrana.