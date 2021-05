La Segona B ja és història. Un intranscendent Mutilvera-Alabès B (1-0), sense res en joc, i que havia quedat ajornat al seu dia pel coronavirus, va posar dimecres el punt i final a la que ha sigut la categoria de bronze del futbol espanyol des de 1977. S’acomiada amb l’ascens del Llagostera a la nova Primera RFEF, i el descens de l’Olot a Tercera, deixant pel camí un total de 50 temporades sumades entre els sis clubs de la província que hi han militat, i més de 1.800 partits disputats. De fet, durant una bona colla d’anys, la Segona B va ser l’habitat natural dels principals equips de la província.

El Girona va ser el primer en debutar-hi, la temporada de la seva estrena, 1977/78, quan només estava formada per dos grups, que van acabar donant pas a quatre i, excepcionalment, als cinc d’enguany. Montilivi ha vist tretze temporades de la categoria. El Figueres, que hi va debutar el curs 1983/84, és el que més anys s’hi ha passat, amb un total de 17. El Palamós, que s’hi estrenava la campanya 1988/89 amb un nou ascens, i el Llagostera (2014), que hi va arribar la 2011/12, són juntament amb Girona (2008) i Figueres (1986) els quatre clubs de la província que van aprofitar un moment o altre la Segona B per fer el salt a la Segona A, a la LFP.

Dos clubs gironins més han jugat a Segona B. L’Olot hi ha estat set temporades, com el Llagostera, tot i que ara haurà de tornar a començar des de la Tercera RFEF. El Peralada hi va jugar dos anys, 2017/18 i 2018/19, fruit del seu acord de filiació amb el Girona.

La situació actual dels sis equips gironins amb passat a Segona B és diversa. El Girona no es mou del futbol professional des que hi va tornar el 2008. El mes que ve disputarà el seu cinquè play-off d’ascens a Primera. El Llagostera serà el curs vinent el segon club amb més rang. Jugarà a Primera RFEF després de pujar-hi diumenge, en el seu comiat de Segona B, gràcies a l’empat contra l’Hèrcules. Peralada i Figueres lluiten per mantenir-se a Tercera, on hi torna l’Olot. I el Palamós intenta sobreviure a Primera Catalana.