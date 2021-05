El primer cap de setmana de juny, dissabte 5, se celebrarà una nova edició del Torneig BaseVilobí Solidari. Serà la novena d’una cita que va començar el 2013 per tal d’ajudar els afectats de la crisi de de l’època. Enguany, davant la situació econòmica i social del provocada per la pandèmia, el torneig no falla a la cita amb l’objectiu d’ajudar els més necessitats i fomentant els valors de solidaritat, esforç i treball en equip.

Des de la primera edició del 2013, el torneig ha recaptat més de 16.000 quilos d’aliments. Fins i tot la temporada passada es va fer la del recapte d’aliments -2.564 quilos- malgrat que, arran del confinament, el torneig no es va poder disputar. El torneig d’enguany coincidirà amb la cloenda de les competicions de categories prebenjamins i benjamins que organitza el consell comarcal de la Selva i que tindran la seu a Vilobí. El torneig també coincidirà amb la celebració dels Jocs Emporium de la Diputació de Girona. Tot plegat dibuixa un escenari d’allò més engrescadora amb la participació de 14 clubs. Els organitzadors fan una crida a prioritzar les donacions alimentàries de productes com ara llet, arròs, llegums, llaunes de tonyina o sardines, farina, galetes, fruita seca, sucre...