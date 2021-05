Una cistella de Cory Higgins, a vuit dècimes del final, va donar la victòria al Barça davant el Milà (84-82) i va classificar el conjunt blaugrana per a la final de l’Eurolliga, que disputarà demà davant l’Anadolu Efes Istanbul, botxí del CSKA (86-89) rus, al Lanxess de Colònia. Tornarà així l’equip a jugar-se el màxim títol continental onze anys després de guanyar la seva segona Eurolliga a París el 2010, gràcies a la cistella decisiva del nord-americà i al gran partit de Nikola Mirotic (21 punts i 6 rebots) i Nick Calathes (17 punts i 6 assistències).

La bona primera part del Barça no feia imaginar el sofriment que vindria després. I és els de Jasikevisius van tancar els dos primers períodes amb 9 punts d’avantatge (51-42), gràcies al seu domini de el rebot (de 16 a 9), la seva bona defensa en el segon quart i el seu encert en els triples (6 de 11). Però el partit va canviar després de la represa. El Barça es va encallar en atac i l’Armani Milà es va disparar, primer amb Delaney i després amb un Kevin Punter absolutament letal, per donar-li la volta al partit (57-58, min.26). Un demolidor parcial de 16-29 deixava el cojunt blaugrana contra les cordes i quatre punts per sota del marcador a l’inici del darrer quart.

Es va haver de posar seriós en defensa per començar a anul·lar els atacs del seu rival. Es va arribar al 82-82 quan els erràtics atacs d’uns i altres es van succeir, Punter va fallar el triple en l’última possessió del seu equip i, a falta de cinc segons perquè s’acabés el partit, Higgins creuava tota la pista per convertir-se en l’heroi de la final.