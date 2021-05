El Figueres ha perdut aquesta tarda contra el líder, la Pobla de Mafumet a casa. En un partit on han tingut més ocasions clares els homes de Moisés Hurtado, els figuerencs no han pogut vèncer els tarragonins. Àngel Blanco a la primera meitat ha errat un u contra u que podria haver significat l'obertura del marcador. L'altra oportunitat dels primers 45 minuts, també, ha sigut local quan Valverde no ha pogut superar el porter rival.

Només iniciar-se la segona meitat, els visitants han vist porta quan Òscar Sanz ha aprofitat un rebuig per superar Andrés Díez. Pol Gómez, Dani Gómez i Valverde ho han intentat sense sort abans que Òscar Gómez fes el segon i definitiu 0-2. Amb aquest marcador, el Figueres podria ser superat per Santfeliuen si guanya, i així no dependre d'ell mateix per mantenir-se a Tercera RFEF.