Joan Laporta va comparèixer ahir en roda de premsa per primera vegada des que va ser escollit el passat 7 de març com a president del Barça. Un cop acabada la temporada pel primer equip de futbol, va voler fer un balanç de la situació actual. Com a interrogants principals de cara el pròxim curs s’està pendent de la continuïtat o no de Leo Messi i també del tècnic Ronald Koeman.

De fet, el president del Barça va afirmar que el nou contracte de l'estrella blaugrana «va bé, però no està fet encara», i es va mostrar «moderadament optimista» sobre la continuïtat del crac de Rosario. «Nosaltres li hem fet una oferta dins de les possibilitats del club. Segur que Leo es mereix molt més i pot aconseguir molt més, però per les seves ganes de fer gran al Barça estic convençut que està valorant molt l'esforç que estem fent. Jo crec que li fa molta il·lusió continuar i està molt il·lusionat amb el projecte», va explicar Laporta. Per a ell, la clau perquè Messi continuï és que torni l'ambició que creu que es va perdre sota el mandat de Josep Maria Bartomeu.

Un altre tema pel qual va ser preguntat Laporta en la llarga roda de premsa que va protagonitzar a l’Auditori 1899 va ser el de la continuïtat de Koeman com a tècnic de cara a la pròxima temporada. Va explicar que ell i el neerlandès estan «en procès de reflexió» i que «la setmana que ve» es resoldran «les qüestions» que encara tenen pendents amb l’entrenador en una nova trobada entre els dos. El president va recordar que Koeman és un tècnic heretat del projecte anterior, i això fa que prendre una decisió sobre la seva continuïtat no sigui tan fàcil: «És un entrenador que quan vam arribar ja hi era, i estem en conversacions». Laporta també va evitar comentar les opcions d’altres entrenadors de cara a la pròxima temporada. Sí que va voler comentar que «la setmana que ve» s’anunciaran «noves incorporacions pel primer equip», deixant clar que la nova junta que ell comanda ja està prenent mesures per reforçar la plantilla. Alguns reforços que es podrien anunciar són els d’Agüero, Èric Garcia, Depay o Wijnaldum.

Auditoria i Superlliga

Per altra banda, Laporta també va desvelar que l’auditoria, que està prevista que acabi el juliol, «està descobrint coses preocupants, altres que són sorprenents i altres complicades i que haurem de resoldre, però totes tenen solució. L’Assemblea de Compromissaris se celebrarà el 20 de juny i l’auditoria acabarà el juliol». A més, va explicar que «en els mitjans de comunicació han anat apareixent informacions sobre l’auditoria que s’apropen bastant a la realitat», encara que va matisar que ja arribarà «el moment» d’aprofundir sobre totes elles.

L’actual president del Barça també es va voler referir al projecte fallit de la Superlliga Europea i les conseqüències pels clubs fundadors. Va explicar que «quan vam arribar, el projecte ja estava molt avançat, hi havia onze clubs i era important que el Barça estigués en aquesta nova competició. No volem donar l’esquena als nous moviments en el món del futbol i menys si en ells hi ha els millors clubs», va argumentar. Tot i així, va puntualitzar que el Barça va ser «l’únic equip que va fer una reserva i volia sotmetre la decisió a l’Assamblea de Compromissaris».