Amb els deures fets, el Cartagena afronta la cita de demà contra el Girona sense cap mena de pressió. N'és del tot conscient el seu entrenador, Luis Carrión, qui tot i això té ben clar que l'únic objectiu és el de guanyar el partit. «Tenim ganes de demostrar que podem superar un bon rival de la categoria per seguir mantenint la línia positiva al nostre estadi». El català espera un «partit bonic» i espera que el seu equip estigui «al cent per cent» i amb una «mentalitat guanyadora». És per això mateix que, malgrat algunes baixes, la seva intenció és la de fer jugar «un onze competitiu» d’entrada.

Després de destacar la «increïble ratxa de victòries» d’un Girona al que considera «molt competitiu», Carrión també va afirmar que el blanc-i-vermell és «un dels equips bons de la categoria», per la qual cosa «se’ns planteja de nou el repte de tornar a repetir la victòria contra un rival de la part alta», per la qual cosa «volem acabar amb molt bon peu la temporada». «Esperem que la nostra afició gaudeixi i es quedi amb ganes de més pel curs vinent», va afegir.

D'altra banda, el Cartagena informava ahir que no podrà disposar amb dos dels futbolistes de la seva plantilla per culpa dels compromisos internacionals: Giorgi Aburjania (Geòrgia) i Yacouba Coulibaly (Burkina Faso).