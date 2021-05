Quan només falten tres jornades per acabar la segona fase de Tercera Divisió, encara està tot per decidir i només quatre dels 10 equips evitaran el descens a Primera Catalana. Un d’ells és el Figueres, que aquesta tarda rep el líder del grup, el Pobla de Mafument (18 h), en un partit on els de Moisés Hurtado podrien fer una passa de gegant de cara a la permanència. I és que si ens mirem el calendari, els dos últims rivals pels blanc-i-blaus -que encara tenen un partit pendent- són el Montanyesa, ja descendit, i l’Igualada, que ha d’esperar un miracle per mantenir la categoria. Hurtado recupera Pol Gómez i Ayala, però té les baixes de Gabri, Coto, Pol Tarrenchs i Bech.

El Pobla de Mafumet està virtualment salvat. A 9 punts del descens, l’únic que l’impedeix poder celebrar la permanència és l’average amb el Santfeliuenc, cinquè, i dos punts per sota del Figueres, que és quart. El club va informar ahir que l’entrada a l’estadi serà gratuïta perquè l’equip tingui el suport de l’afició.