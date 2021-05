Els Utah Jazz han perdut aquest dissabte una de les seves llegendes: el pivot Mark Eaton, mort als 64 anys per raons encara desconegudes. Eaton, de 2,24 metres d’estatura, va militar tota la seva carrera a la franquícia de Salt Lake City, on va destacar com un dels millors anotadors de taps de la història.

Segons ha informat el mateix club amb informació de l’oficina del xèrif de Summit Country (Utah), Eaton va sortir divendres a passejar en bici i no va tornar a casa. Uns transeünts el van trobar, encara amb vida, estirat al terra al costat de la carretera. «No hi ha motius per pensar que un vehicle estigués involucrat en l’accident», va aclarir la policia.

Eaton va ser traslladat a l’hospital, on va morir.