El Sarrià, que va aconseguir la permanència a Plata la setmana passada, ha empatat aquesta tarda a la pista del Trapagaran (25-25). En un partit molt igualat, Pablo Díaz empatava el partit pels locals quan només faltava un segon per acabar.

Els sarrianencs han sortit bé i han agafat un avantatge màxim de quatre gols (5-9), però els bascos han posat cadenat a la porteria i amb un parcial de 6-0 han capgirat el marcador per marxar al descans dos gols per sobre (11-9).

En la represa s'ha vist un partit més igualat, però els de Salva Puig semblava que portaven la iniciativa. Després d'empatar a 11, no s'han tornat a veure per darrere en cap moment, però tampoc han pogut tenir un avantatge prou ampli per trencar el partit. Amb 24-24, Oriol Teixidor ha desfet l'empat (24-25) quan faltaven 20 segons, però Pablo Díaz tornava a igualar el duel en l'últim sospir.