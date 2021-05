L'Ajuntament de Les Planes ha avisat d'una enganyifa telefònica per recollir diners per col·laborar en un presumpte homenatge a Francesc Arnau. El consistori alerta que algú, en nom del club de futbol del poble (CF Les Planes), està trucant veïns demanant diners per aquest acte, que no existeix. Els Mossos d'Esquadra ja estan al corrent de l'estafa i l'estan investigant. Exporter del Barça i del Màlaga, Arnau, que ara era director esportiu de l'Oviedo va morir dissabte passat a la capital asturiana als 45 anys.