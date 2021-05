A la recerca de la tercera consecutiva i l’objectiu de seguir un any més a la categoria a tocar. Els tres punts avui al Miquel Coromina i Morató (17.00) contra l’Igualada són, probablement, els més importants del curs per al Banyoles. Per enfrontar-se als barcelonins, que ocupen la penúltima posició amb 21 punts, Kiku Parcerisas no podrà comptar amb Roura, Botzi, Sala i Venzal. Amb qui sí podrà fer-ho és amb Èric Pimentel. L’empordanès acumula set gols en aquesta Segona Fase de 3a.