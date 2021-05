El Girona jugarà contra l'Almeria la primera eliminatòria del "play-off" d'ascens. Ha tancat la Lliga regular en cinquena posició amb 71 punts després d'empatar al camp del Cartagena. Els locals s'han avançat en el marcador mitjançant un cop de cap de De Blasis però Valery ha equilibrat de nou la balança una estona després. El primer dels dos duels serà aquest dimecres a Montilivi, mentre que les semifinals es resoldran el dissabte al Juegos Mediterráneos.

Tot pensant en l'atapeïda setmana que li espera al seu equip, Francisco ha revolucionat el seu onze introduint fins a set cares noves respecte a l'últim partit: Calavera, Bernardo, Aday, Kébé, Terrats, Samu Sáiz i Bustos. Precisament l'argentí ha estat el protagonista de les dues primeres arribades d'un Girona que ha funcionat a batzegades. Bustos ho ha provat amb el cap al 5 i Marc Martínez ha intervingut amb molt d'encert, mentre que a l'11, la seva vaselina, a passada de Kébé, s'ha quedat massa curta. La millor oportunitat del primer temps, això sí, ha sigut per a Monchu, l'autor del gol d'ara fa una setmana contra l'Alcorcón a l'estadi. Ha rematat amb el cap amb tota la intenció del món una passada de Calavera però la pilota no ha trobat l'escaire esquerre per ben poc.

Tret d'aquestes arribades, a l'equip li ha costat un món funcionar amb una mica de ritme. El mig del camp, del tot experimental si es compara amb el de les últimes setmanes, no s'ha imposat i a Samu li ha costat molt rebre pilotes amb condicions per repartir el joc. Ho ha fet bé el Cartagena, molt perillós sobretot entrant per les bandes i obligant Juan Carlos a fer de Juan Carlos. El porter ja ha salvat els mobles al 2, tapant un xut a boca de canó de Rubén Castro. I al 37, quan ha tret una gran mà en una rematada creuada del mateix davanter. Una mica abans, a la mitja hora, ha sigut el travesser el que ha rebutjat la falta servida per De Blasis des d'un dels vèrtexs de l'àrea.

Sense cap canvi al descans i cada cop més segur el cinquè lloc -el Rayo perdia amb el Lugo-, el Girona ha mantingut el mateix ritme al segon acte, gaudint també d'alguna arribada amb cara i ulls que li hauria pogut servir per avançar-se en el marcador. Bustos ha enfilat tot sol però el seu xut centrat l'ha tret Marc Martínez, mentre que poc després, Kébé ha tingut el 0-1 amb una rematada al balcó de l'àrea que ha llepat el pal. Molt més encertat ha estat De Blasis, que s'ha anticipat a Calavera per connectar, amb el cap, una centrada des de la banda dreta. Així ha batut Juan Carlos i ha posat per davant el Cartagena.

Ha mogut la banqueta Francisco amb un triple canvi. Han entrat Pablo Moreno, Bárcenas i Gumbau. Poc després ha decidit asseure Santi Bueno, que tenia targeta, i el seu lloc l'ha ocupat Juanpe. El central ha tingut l'empat amb un bon cop de cap que no ha trobat porteria per ben poc. Això, ja amb Valery a la gespa. L'escalenc ha rellevat Aday i ha sigut l'encarregat de fer pujar l'1-1 al marcador. Bona acció per la dreta de Calavera, que ha habilitat perquè Bárcenas provés un xut que ha rebutjat Marc Martínez. La pilota morta l'ha collit Valery i l'ha enviat dins de la porteria.

Fitxa tècnica

CARTAGENA: Marc Martínez, Delmás, Andújar, Datkovic, Forniés, Carrasquilla (Navas, min. 90), José Ángel, Elady (Antoñito, min. 78), Cayarga (Nacho Gil, min. 75), De Blasis (Simón, min. 90) i Rubén Castro.

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno (Juanpe, min. 69), Bernardo, Arnau Martínez, Aday (Valery, min. 75), Ibrahima Kébé, Terrats, Monchu (Gumbau, min. 65), Samu Sáiz (Bárcenas, min. 65) i Nahuel Bustos (Pablo Moreno, min. 65).

GOLS: 1-0, De Blasis (min. 60); 1-1, Valery (min. 79).

ÀRBITRE: Daniel Jesús Trujillo Suárez (comitè de Tenerife). Ha amonestar Carrasquilla, Antoñito, De Blasis (Cartagena); Santi Bueno, Aday (Girona).

VAR: Francisco José Hernández Maeso (comitè d'Extremadura).

ESTADI: Cartagonova. Prop de 2.500 espectadors a les graderies.